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11:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве ночью горел микроавтобус

На пожар по ул. Челюскинцев в Могилеве спасатели выехали 29 апреля после полуночи. В отсутствие хозяина загорелся грузовой микроавтобус «Фиат Дукато» 2001 года выпуска.

Источник: БЕЛТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве ночью горел микроавтобус «Фиат Дукато».

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Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

На пожар по ул. Челюскинцев в Могилеве спасатели выехали 29 апреля после полуночи. В отсутствие хозяина загорелся грузовой микроавтобус «Фиат Дукато» 2001 года выпуска.

В МЧС отметили, что в результате пожара уничтожен моторный отсек, повреждены лакокрасочное покрытие и салон автомобиля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание проводки.

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