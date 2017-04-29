В Могилеве ночью горел микроавтобус

Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

На пожар по ул. Челюскинцев в Могилеве спасатели выехали 29 апреля после полуночи. В отсутствие хозяина загорелся грузовой микроавтобус «Фиат Дукато» 2001 года выпуска.

В МЧС отметили, что в результате пожара уничтожен моторный отсек, повреждены лакокрасочное покрытие и салон автомобиля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание проводки.