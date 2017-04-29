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09:46 (мск), источник: РИА Новости

В соцсетях поразились спокойствию кассира кафе в США во время ограбления

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей по достоинству оценили поведение кассира закусочной сети Jimmy John’s в Канзас-Сити, сохранившего спокойствие во время ограбления.

Видео произошедшего в среду инцидента, снятое на установленную в закусочной камеру, опубликовала на YouTube местная полиция. В ролике видно, что грабитель сначала делает заказ, а потом достает пистолет и начинает угрожать кассиру.

Сотрудник заведения невозмутимо открывает кассу и не демонстрирует страха даже тогда, когда грабитель приставляет пистолет вплотную к его лицу. Примерно через 30 секунд преступник уходит.

В комментариях на YouTube и в Twitter многие пользователи выразили удивление поведением сотрудника закусочной.

«Вы серьезно? Кассир Jimmy John’s не шелохнулся под дулом пистолета! Я ничего подобного никогда не видел», — пишет ведущий Уэйн Дюпри.

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«Если вы откроете словарь и найдете слово “невозмутимый”, вы увидите фото это кассира рядом с ним», — уверяет New Retro Geek.

Некоторые пользователи нашли объяснение такому спокойствию молодого человека: он мог заметить, что пистолет либо неисправен, либо ненастоящий.

«Примечание: кажется, что у пистолета заклинило затвор. Патрон в патронник не дослал», — полагает Гилберт Гонсалес.

«Парень испортил свой пистолет и пытался блефовать. Но сотрудник закусочный молодец, что оставался спокойным. Это тот уровень “мне нет до этого дела”, которого мы все должны достичь», — пишет в комментариях на YouTube Бенжамин Сото.

Между тем, полиция сообщила о поимке грабителя. Им оказался 54-летний Терри Рейфорд, раннее неоднократно судимый за вооруженные ограбления.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
кассир походу перед этим чето покурил,вот ему и похрен,,))
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