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10:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ДТП в Киеве: столкнулись четыре машины и троллейбус

Как стало известно, произошло столкновение с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса на улице Шота Руставели. По данным СМИ, есть пострадавшие.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Вечером в пятницу на улице Шота Руставели в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус, сообщил сайт dtp.kiev.ua.

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«Масштабное ДТП произошло накануне поздним вечером, на улице Шота Руставели. Отмечается, что произошло столкновение с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса. К сожалению, есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется. Из-за дорожного происшествия движение транспорта на этом участке было ограничено», — говорится в сообщении.

На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Харькове на улице Шевченко произошло ДТП при участии трамвая, который сошел с рельсов и ударился о железный столб.

В результате происшествия пострадали двое граждан, их госпитализировали.

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