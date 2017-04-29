Более 100 человек эвакуировали из кобринского универмага из-за бесхозного пакета
Около 10.20 28 апреля вблизи универмага «Кобрин», расположенного по ул. Ленина, нашли бесхозный полиэтиленовый пакет с картонной коробкой.
Около 10.20 28 апреля вблизи универмага «Кобрин», расположенного по ул. Ленина, нашли бесхозный полиэтиленовый пакет с картонной коробкой.
29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине из универмага эвакуировали более 100 человек
Около 10.20 28 апреля вблизи универмага «Кобрин», расположенного по ул. Ленина, нашли бесхозный полиэтиленовый пакет с картонной коробкой. Из магазина экстренно были эвакуированы 104 человека: персонал и покупатели.
При осмотре пакета сотрудники Кобринского районного военкомата взрывоопасных предметов не обнаружили.
По данному факту проводится проверка.
Спустя непродолжительное время универмаг заработал в обычном режиме.