Более 100 человек эвакуировали из кобринского универмага из-за бесхозного пакета

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине из универмага эвакуировали более 100 человек из-за бесхозного пакета, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Около 10.20 28 апреля вблизи универмага «Кобрин», расположенного по ул. Ленина, нашли бесхозный полиэтиленовый пакет с картонной коробкой. Из магазина экстренно были эвакуированы 104 человека: персонал и покупатели.

При осмотре пакета сотрудники Кобринского районного военкомата взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту проводится проверка.

Спустя непродолжительное время универмаг заработал в обычном режиме.