У челябинца изъято свыше 2 кг наркотиков
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД изъяли более двух килограммов гашиша и марихуаны у жителя Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД изъяли более двух килограммов гашиша и марихуаны у жителя Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«Наркотические средства молодой человек хранил с целью дальнейшего сбыта, в том числе через
Другие подробности пока не разглашаются.
Возбуждено дело по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), по которой предусмотрено до 20 лет лишения свободы.