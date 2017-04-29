У челябинца изъято свыше 2 кг наркотиков

По информации пресс-службы полицейского главка, в квартире 26-летнего мужчины по улице 40 лет Победы обнаружено свыше 350 граммов марихуаны и около 1,8 килограмма гашиша.

«Наркотические средства молодой человек хранил с целью дальнейшего сбыта, в том числе через интернет-магазин, действуя в составе группы», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не разглашаются.

Возбуждено дело по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), по которой предусмотрено до 20 лет лишения свободы.