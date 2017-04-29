Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе под Воронежем

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, за рулем кроссовера находился 24-летний житель Белгородской области. Парень ехал со стороны Курска по направлению к Саратову. Пешеход, 44-летний житель Нижнедевицкого района, шел по проезжей части по ходу движения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.