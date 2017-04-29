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12:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарского фермера, державшего на цепи рабочего, на 4,5 года отправили в колонию

В Самарской области вынесли приговор жителю деревни Колыбеловка Алексею Кошману, который обвинялся в использовании рабского труда, систематическом нанесении побоев и тайном хищении чужого имущества, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

В начале 2014 года Кошман, имеющий земельный участок общей площадью 1515 кв. м, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства своего знакомого из Республики Северная Осетия. За это он пообещал достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы с достойной оплатой. Однако когда мужчина приехал в Самарскую область, Кошман незаконно лишил его свободы, забрал паспорт и удерживал в подневольном состоянии, используя его труд в личных целях на безвозмездной основе. Когда Кошману не нравилось, как его раб выполняет работу, он избивал его металлической монтировкой, черенком от лопаты или деревянной палкой. После избиения Кошман запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью, надевал на его ногу металлическую цепь и пристегивал к трубе примерно на 6 часов.

Суд признал Кошмана виновным и назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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