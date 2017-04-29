11 бывших администраторов банка Moldindconbank оштрафовали на два миллиона леев
Почти два миллиона леев штрафов заплатят 11 бывших администраторов банка Moldindconbank.
Почти два миллиона леев штрафов заплатят 11 бывших администраторов банка Moldindconbank.
Их санкционировали за несоблюдение нормативных актов и положений Национального банка.
По данным НБМ, нарушения допускались, в основном, в кредитной деятельности, а также в оценке и классификации активов. Решение наказать бывших администраторов Moldinconbankа приняли на рабочем заседании исполнительного комитета Нацбанка Молдовы.