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13:54 (мск), источник: Publika.md

11 бывших администраторов банка Moldindconbank оштрафовали на два миллиона леев

Почти два миллиона леев штрафов заплатят 11 бывших администраторов банка Moldindconbank.

Источник: Publika.md

Их санкционировали за несоблюдение нормативных актов и положений Национального банка.

По данным НБМ, нарушения допускались, в основном, в кредитной деятельности, а также в оценке и классификации активов. Решение наказать бывших администраторов Moldinconbankа приняли на рабочем заседании исполнительного комитета Нацбанка Молдовы.

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