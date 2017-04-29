11 бывших администраторов банка Moldindconbank оштрафовали на два миллиона леев

Их санкционировали за несоблюдение нормативных актов и положений Национального банка.

По данным НБМ, нарушения допускались, в основном, в кредитной деятельности, а также в оценке и классификации активов. Решение наказать бывших администраторов Moldinconbankа приняли на рабочем заседании исполнительного комитета Нацбанка Молдовы.