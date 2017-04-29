В Воронеже у потерявшего на улице ключи от автомобиля угнали иномарку
На днях в полицию с заявлением об угоне обратился 65-летний житель Воронежа. Мужчина сообщил, что был похищен китайский «Джили МК Кросс».
На днях в полицию с заявлением об угоне обратился 65-летний житель Воронежа. Мужчина сообщил, что был похищен китайский «Джили МК Кросс».
ЧП, как выяснили правоохранители, случилось около десяти часов вечера на улице Новгородской.
«Вскоре удалось установить подозреваемого — им оказался 30-летний житель Советского района, — рассказали в МВД.— Подозреваемого задержали, когда тот находился у себя дома».
Автомобиль же изъяли из гаража в Северном микрорайоне.
Как оказалось, злоумышленник увидел, что владелец авто потерял ключи от машины. Он их подобрал и украл иномарку. Планировал её разобрать и продать.
По факту кражи завели дело. Воронежцу светит 6 лет тюрьмы.