В Воронеже у потерявшего на улице ключи от автомобиля угнали иномарку

ЧП, как выяснили правоохранители, случилось около десяти часов вечера на улице Новгородской.

«Вскоре удалось установить подозреваемого — им оказался 30-летний житель Советского района, — рассказали в МВД.— Подозреваемого задержали, когда тот находился у себя дома».

Автомобиль же изъяли из гаража в Северном микрорайоне.

Как оказалось, злоумышленник увидел, что владелец авто потерял ключи от машины. Он их подобрал и украл иномарку. Планировал её разобрать и продать.

По факту кражи завели дело. Воронежцу светит 6 лет тюрьмы.