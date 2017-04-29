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11:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пятнадцать человек пострадали в ДТП в Шахунском г. о. Нижегородской области 28 апреля

Пятнадцать человек пострадали в ДТП в Шахунском г. о. Нижегородской области 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, информация о ДТП поступила в 13:00. Известно, что за медицинской помощью обратились 15 человек — все они получили ушибы, после медосмотра их отпустили домой.

По предварительной информации, водитель рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по трассе Шахунья — Вахтан, не справился с управлением и съехал в кювет.

«Все причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.

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