В Перми спасатели вызволили мальчика, голова которого застряла в заборе

Как рассказали в Пермской городской службе спасения, отряд возвращался с тушения крупного пожара на складе макулатуры. И в это время поступило сообщение, что ребёнок застрял с головой между прутьев в заборе одного из домов на улице Мира.

Спасатели оперативно прибыли на место, с помощью гидравлического клина раздвинули прутья решётки и освободили «пленника». Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

«В “ловушке” ребёнок находился недолго. Зачем он туда полез, мальчик объяснить не смог. Видимо, это всё детская любознательность», — пояснили в городской службе спасения.