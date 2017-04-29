В Воронеже таможенник попался на махинациях с госконтрактом

Чиновника заподозрили в махинациях с государственным контрактом на 200 тыс. рублей, сообщила интернет-газете «Время Воронежа» пресс-служба ведомства в пятницу, 28 апреля.

По контракту ветеринарная клиника должна была обследовать собак, состоящих на службе таможни. Клиника выполнила работу не в полном объеме, пояснила пресс-служба воронежской таможни. По версии следствия, руководитель одного из отделов таможни из личной выгоды указал в актах приемки и других документах, что клиника сделала все необходимые работы.

Воронежская таможня и транспортная прокуратура выявили коррупционную схему. Мичуринский следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.