Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Зрители возмущены ссорой Варум и Агутина на сцене - СМИ
Украинские автобусы с мигрантами въехали в Москву
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
14События недели в фотографиях
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии журналисты с километровой высоты зафиксировали первый лесной пожар — видео

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Сотрудниками Министерства лесного хозяйства Башкортостана совместно с журналистами 28 апреля было произведено совместное контрольное авиапатрулирование. При такой деятельности определяется санитарное состояние лесов, выявляются нарушения правил пожарной безопасности.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Самолет Ан-2 стартовал из аэропорта «Уфа», а финишировал в Первушино. Авиапатруль почти за пять часов облетел территории таких населённых пунктов, как Архангельское, Белорецк, Учалы, Аскарово, Старосубхангулово, Верхний Авзян, Красноусольск.

В первый вылет в этом сезоне был зафиксирован первый пожар.

«В ходе авиапатрулирования, в Белорецком районе был обнаружен сельхозпал, который угрожал лесному фонду. Были приняты оперативные меры, данные переданы в региональную диспетчерскую службу. Оттуда информацию передали наземным службам, которые выехали на место», — сообщил агентству «Башинформ» старший летчик-наблюдатель Лесопожарного центра Республики Башкортостан Дамир Шаймухаметов.

Обнаружив задымление, самолет немного снизился, покружил над очагом возгорания. Автоматически были определены координаты, направление, площадь, состав насаждений, ближайшие населенные пункты, есть ли рядом дорога, речка, низовой пожар или верховой. Летчик-наблюдатель зафиксировал данные в бортовой журнал и передал сведения в диспетчерскую службу.

«Прогорело 10 га земли. По классификации — это был низовой пожар, — проинформировал начальник Белорецкого отдела ГКУ “Управление лесничествами” Олег Муллоджанов. — На месте определили, что горели земли иных категорий — не гослесфонда, а на границе с нашими кварталами. Для ликвидации возгорания был привлечен трактор для опахивания и одна пожарная машина».

По его словам, в Белорецком районе размещены четыре лесничества. В тушении крупных пожаров принимают участие все сотрудники местных лесничеств, лесхоза и межрайонного отдела — всего более 30 человек, а также добровольцы. К слову, на борьбу с огнем, по закону, женщины не допускаются.

«При тушении лесных пожаров применяется техника высокой проходимости — “КамАЗы”, бульдозеры, тракторы, “УАЗы”. Обмундирование лесничего — ранец, рассчитанный на 10−20 литров воды, лопата, воздуходовка, топор, респиратор, огнеупорная спецодежда, каска», — добавил Олег Муллоджанов.

Главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса Минлесхоза РБ Леонтий Гусаков сообщил, что государственный лесной фонд составляет 5,7 млн га. Эти территории обслуживает ведомство, основная задача которого — недопущение лесных пожаров.

«Если же пожар возник, то его нужно быстро обнаружить и ликвидировать. Для этого у нас и проводится такая работа, как авиапатрулирование. Заключается контракт с авиакомпанией, арендуется судно, на борту находится специально обученный человек — летчик-наблюдатель, — пояснил сотрудник Минлесхоза. — В настоящий момент происходит сход снежного покрова, а значит, наступает пожароопасный сезон в лесах. Авиапатруль проверяет горную местность, труднодоступные и малонаселенные территории, там, где только с помощью авиации можно обнаружить начавшийся пожар».

Среди основных причин лесных пожаров специалисты называют такие, как поджоги, грозовые разряды, непотушенные костры. Даже брошенный окурок из машины может стать причиной крупного пожара. Самое напряжённое время ожидается в мае, когда в праздничные дни многие граждане поедут за город, на природу, где будут устраивать пикники с разведением костров. Лесники обращаются к жителям Башкортостана с просьбой быть аккуратными, по возможности не разжигать костры и соблюдать правила пожарной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету
Президент Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО
МИД РФ отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»
ПВО РФ привели в состояние боеготовности после пуска ракет КНДР
СМИ: авианосец «Карл Винсон» вошел в Японское море
Минтруда назвало количество инвалидов и ветеранов ВОВ в России
Около 100 спасателей работают на месте схода оползня в Киргизии
Спорт
ЦСКА — «Спартак»: титульный бой Одной из главных интриг матча станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь