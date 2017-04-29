В Башкирии журналисты с километровой высоты зафиксировали первый лесной пожар — видео

«В ходе авиапатрулирования, в Белорецком районе был обнаружен сельхозпал, который угрожал лесному фонду. Были приняты оперативные меры, данные переданы в региональную диспетчерскую службу. Оттуда информацию передали наземным службам, которые выехали на место», — сообщил агентству «Башинформ» старший летчик-наблюдатель Лесопожарного центра Республики Башкортостан Дамир Шаймухаметов.

В первый вылет в этом сезоне был зафиксирован первый пожар.

Самолет Ан-2 стартовал из аэропорта «Уфа», а финишировал в Первушино. Авиапатруль почти за пять часов облетел территории таких населённых пунктов, как Архангельское, Белорецк, Учалы, Аскарово, Старосубхангулово, Верхний Авзян, Красноусольск.

Обнаружив задымление, самолет немного снизился, покружил над очагом возгорания. Автоматически были определены координаты, направление, площадь, состав насаждений, ближайшие населенные пункты, есть ли рядом дорога, речка, низовой пожар или верховой. Летчик-наблюдатель зафиксировал данные в бортовой журнал и передал сведения в диспетчерскую службу.

«Прогорело 10 га земли. По классификации — это был низовой пожар, — проинформировал начальник Белорецкого отдела ГКУ “Управление лесничествами” Олег Муллоджанов. — На месте определили, что горели земли иных категорий — не гослесфонда, а на границе с нашими кварталами. Для ликвидации возгорания был привлечен трактор для опахивания и одна пожарная машина».

По его словам, в Белорецком районе размещены четыре лесничества. В тушении крупных пожаров принимают участие все сотрудники местных лесничеств, лесхоза и межрайонного отдела — всего более 30 человек, а также добровольцы. К слову, на борьбу с огнем, по закону, женщины не допускаются.

«При тушении лесных пожаров применяется техника высокой проходимости — “КамАЗы”, бульдозеры, тракторы, “УАЗы”. Обмундирование лесничего — ранец, рассчитанный на 10−20 литров воды, лопата, воздуходовка, топор, респиратор, огнеупорная спецодежда, каска», — добавил Олег Муллоджанов.

Главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса Минлесхоза РБ Леонтий Гусаков сообщил, что государственный лесной фонд составляет 5,7 млн га. Эти территории обслуживает ведомство, основная задача которого — недопущение лесных пожаров.

«Если же пожар возник, то его нужно быстро обнаружить и ликвидировать. Для этого у нас и проводится такая работа, как авиапатрулирование. Заключается контракт с авиакомпанией, арендуется судно, на борту находится специально обученный человек — летчик-наблюдатель, — пояснил сотрудник Минлесхоза. — В настоящий момент происходит сход снежного покрова, а значит, наступает пожароопасный сезон в лесах. Авиапатруль проверяет горную местность, труднодоступные и малонаселенные территории, там, где только с помощью авиации можно обнаружить начавшийся пожар».

Среди основных причин лесных пожаров специалисты называют такие, как поджоги, грозовые разряды, непотушенные костры. Даже брошенный окурок из машины может стать причиной крупного пожара. Самое напряжённое время ожидается в мае, когда в праздничные дни многие граждане поедут за город, на природу, где будут устраивать пикники с разведением костров. Лесники обращаются к жителям Башкортостана с просьбой быть аккуратными, по возможности не разжигать костры и соблюдать правила пожарной безопасности.