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12:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: в центре Казани случилось серьезное ДТП

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео страшного ДТП, которое случилось в пятницу в центре Казани.

В Вахитовском районе Казани на пересечении улиц Чернышевского и Московской внедорожник на скорости столкнулся с автомобилем Hyundai.

Отброшенное ударом авто пробило металлический забор. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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