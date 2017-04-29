Видео: в центре Казани случилось серьезное ДТП
(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео страшного ДТП, которое случилось в пятницу в центре Казани.
(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео страшного ДТП, которое случилось в пятницу в центре Казани.
В Вахитовском районе Казани на пересечении улиц Чернышевского и Московской внедорожник на скорости столкнулся с автомобилем Hyundai.
Отброшенное ударом авто пробило металлический забор. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.