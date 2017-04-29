В Волгограде на пешеходном переходе в ДТП пострадал ребенок
В Краснооктябрьский районе Волгограда 40-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Логан», напротив дома № 16 по ул. Библиотечная совершил наезд на 10-летнего
В Краснооктябрьский районе Волгограда 40-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Логан», напротив дома № 16 по ул. Библиотечная совершил наезд на 10-летнего
Ребенок переходил проезжую часть в установленном месте, по пешеходному переходу. В результате он с различными травмами был госпитализирован.