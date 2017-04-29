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13:16 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на пешеходном переходе в ДТП пострадал ребенок

В Краснооктябрьский районе Волгограда 40-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Логан», напротив дома № 16 по ул. Библиотечная совершил наезд на 10-летнего мальчика-пешехода.

Ребенок переходил проезжую часть в установленном месте, по пешеходному переходу. В результате он с различными травмами был госпитализирован.

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