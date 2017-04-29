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15:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области «ВАЗ» вылетел в кювет: погиб пассажир

Автомобиль «ВАЗ-21140» вылетел в кювет на 5 км автодороги «Бобров — Верхний Икорец — Ильича» в Бобровском районе в 2:25 субботы, 29 апреля.

В ДТП погиб 24-летний пассажир легковушки, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По предварительным данным ведомства, водитель «ВАЗа», 20-летний житель Боброва, не справился с управлением. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

За сутки региональные автоинспекторы зарегистрировали в регионе 163 ДТП, из них в Воронеже — 114, на федеральных трассах — 20, в районах области — 29. В восьми авариях пострадали девять человек и двое погибло.

Еще одно смертельное ДТП произошло на 193 км трассы «Курск — Саратов» в Хохольском районе, где 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander насмерть сбил 44-летнего пешехода.

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