В Воронеже задержали ещё двух участников банды, грабившей магазины с помощью лома и электрошокера
На днях «Новости Воронежа» писали о том, что в областном центре задержали мужчину 30 и 32 лет, которых подозревают в серии краж из магазинов города.
На днях «Новости Воронежа» писали о том, что в областном центре задержали мужчину 30 и 32 лет, которых подозревают в серии краж из магазинов города.
«Работали» в Воронеже злоумышленники с декабря прошлого года по апрель 2017-го. Они отжимали пластиковые двери и окна и воровали кассовые лотки с деньгами. Скрывались с места преступления на черном «Форде». Ущерб оценили более чем в 360 тысяч рублей.
«Во время обыска у мужчин изъяли лом и электрошокер», — сообщили в МВД.
И вот выяснилось, что к преступлениям причастны еще двое горожан. Мужчин в возрасте 31 года и 35 лет задержали на Ростовской и