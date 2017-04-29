В Воронеже задержали ещё двух участников банды, грабившей магазины с помощью лома и электрошокера

«Работали» в Воронеже злоумышленники с декабря прошлого года по апрель 2017-го. Они отжимали пластиковые двери и окна и воровали кассовые лотки с деньгами. Скрывались с места преступления на черном «Форде». Ущерб оценили более чем в 360 тысяч рублей.

«Во время обыска у мужчин изъяли лом и электрошокер», — сообщили в МВД.