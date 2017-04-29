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14:01 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже задержали ещё двух участников банды, грабившей магазины с помощью лома и электрошокера

На днях «Новости Воронежа» писали о том, что в областном центре задержали мужчину 30 и 32 лет, которых подозревают в серии краж из магазинов города.

Источник: Новости Воронежа

«Работали» в Воронеже злоумышленники с декабря прошлого года по апрель 2017-го. Они отжимали пластиковые двери и окна и воровали кассовые лотки с деньгами. Скрывались с места преступления на черном «Форде». Ущерб оценили более чем в 360 тысяч рублей.

«Во время обыска у мужчин изъяли лом и электрошокер», — сообщили в МВД.

И вот выяснилось, что к преступлениям причастны еще двое горожан. Мужчин в возрасте 31 года и 35 лет задержали на Ростовской и Южно-Моравской. Они скрывались от своих знакомых. Сейчас воронежцы в изоляторе.

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