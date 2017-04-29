На шахте, где погибли двое горняков, работа приостановлена на 90 суток

28 апреля суд вынес постановление о приостановлении деятельности по ведению горных работ в блоках № 2, № 3, № 4, № 5, № 12, № 14 горизонта 700 м участка «Север» опасного производственного объекта — «Рудник «Шахта Центральная» на срок 90 суток.

«Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента временного запрета деятельности с 25 апреля 2017 года», — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, ЧП на шахте «Центральная» в Пласте случилось утром 23 апреля. Под завалами на глубине 700 метров оказались трое рабочих, одного из них, 27-летнего уроженца Коркино, спасатели извлекли живым и передали медикам. Руководство компании «ЮГК», которой принадлежит шахта, заявило, что семьи погибших получат компенсацию в миллион рублей.