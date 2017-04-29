В Сергиевском районе погиб пассажир ВАЗ-2110 при столкновении с автомобилем «Skoda»

29 апреля в 11:10 на автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе водитель 1931 года рождения, управляя автомобилем «Skoda», двигался со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением молодого человека 1993 года рождения.

В результате ДТП смертельные травмы получил 56-летний пассажир отечественного автомобиля, водитель и две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает.