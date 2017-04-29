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12:57 (мск), источник: НИА Самара

В Сергиевском районе погиб пассажир ВАЗ-2110 при столкновении с автомобилем «Skoda»

Две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает.

29 апреля в 11:10 на автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе водитель 1931 года рождения, управляя автомобилем «Skoda», двигался со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением молодого человека 1993 года рождения.

В результате ДТП смертельные травмы получил 56-летний пассажир отечественного автомобиля, водитель и две пассажирки иномарки получили телесные повреждения, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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