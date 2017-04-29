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14:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде по дороге в аэропорт «КамАЗ» протаранил «Газель» и кроссовер

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Дзержинском районе Волгограда 28 апреля.

Как сообщает ВДТВ, в 12:00 напротив дома № 6 на улице Ленина в поселке Гумрак по направлению к аэропорту водитель «КамАЗа» при перестроении из правого ряда в левый протаранил грузовую «Газель».

В результате столкновения «Газель» под управлением 56-летнего мужчины вынесло на полосу встречного движения и отбросило на автомашину «Сузуки Грант Витара». За рулем кроссовера находился 52-летний водитель.

В результате ДТП пассажир автомашины «Сузуки» и водитель «Газели» с травмами доставлены в больницу.

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