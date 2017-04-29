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15:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил помочь пострадавшим при пожарах в Иркутской области и Бурятии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с пожарами в Иркутской области и Бурятии, которые уничтожили несколько десятков домов, президент Путин выслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых», — сказал Песков.

Путин также переговорил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым. «Главы регионов проинформировали президента о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров», — сообщил пресс-секретарь.

«Путин поручил Левченко и Циденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Прибайкальском районе произошел крупный пожар, в результате которого в селе Черёмушки сгорело более 20 домов. В субботу в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа министерства. Они провели заседание КЧС по вопросам защиты населённых пунктов от пожаров, профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности.

28 апреля в деревне Бубновка в Иркутской области сгорело 59 домов из 86. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: загорелся жилой дом, из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на соседние строения.

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