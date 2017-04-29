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14:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водитель «Лада Калина» умер за рулем своего автомобиля в центре Ростова

Водитель автомобиля «Лада Калина» скончался во время движения в центре Ростова.

Источник: Аргументы и факты

Случилось это на пересечении переулка Островского и улицы Большая Садовая в пятницу, 28 апреля.

Водителю был 71 год. Во время движения он почувствовал себя плохо и остановил автомобиль. Рядом на пассажирском сидении находился сын. Он вызвал медиков, но спасти мужчину не удалось.

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