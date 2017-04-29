Водитель «Лада Калина» умер за рулем своего автомобиля в центре Ростова

Случилось это на пересечении переулка Островского и улицы Большая Садовая в пятницу, 28 апреля.

Водителю был 71 год. Во время движения он почувствовал себя плохо и остановил автомобиль. Рядом на пассажирском сидении находился сын. Он вызвал медиков, но спасти мужчину не удалось.