Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли
БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли, сообщает МЧС республики.
БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли, сообщает МЧС республики.
По данным ведомства, мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра (4 мск), завалив 11 домов, четыре из которых пустовали.
По предварительным данным, под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей.
«По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человек», — сообщает
По данным ведомства, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место.