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13:37 (мск), источник: РИА Новости

Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли

БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли, сообщает МЧС республики.

Источник: Reuters

По данным ведомства, мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра (4 мск), завалив 11 домов, четыре из которых пустовали.

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По предварительным данным, под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей.

«По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человек», — сообщает пресс-служба МЧС.

Поисково-спасательные мероприятия на месте контролирует глава МЧС Кубатбек Боронов.

По данным ведомства, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место.

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