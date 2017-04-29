Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли

По данным ведомства, мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра (4 мск), завалив 11 домов, четыре из которых пустовали.

В Киргизии оползень сошел на жилые дома

В МЧС не исключают возможность повторного оползня

В МЧС не исключают возможность повторного оползня

По предварительным данным, под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей.

«По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человек», — сообщает пресс-служба МЧС.

Поисково-спасательные мероприятия на месте контролирует глава МЧС Кубатбек Боронов.

По данным ведомства, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место.