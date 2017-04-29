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13:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На трассе под Камышином в ДТП погибла 30-летняя женщина

В Камышинском районе Волгоградской области на 516 километре федеральной трассы «Волгоград-Сызрань» 28 апреля днем произошло смертельное ДТП.

В ГУ МВД России по региону ВДТВ сообщили, в 15:20 34-летний водитель «Киа Рио» допустил опрокидывание в кювет в результате превышения безопасной скорости. Сообщается, что мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП, по данным полицейских, на месте от полученных травм скончалась 30-летняя пассажирка «Киа».

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