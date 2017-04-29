Найдены мешки с похищенными у правительственных курьеров документами
Глава столичной национальной полиции сообщил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.
Глава столичной национальной полиции сообщил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.
КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Борисполе нашли мешки с документацией, которая ранее была похищена у работников фельдъегерской службы в Киеве, сообщил глава столичной национальной полиции Андрей Крищенко.
«Приблизительно два часа назад в Борисполе были обнаружены мешки с документацией. Мы их не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними», — сказал Крищенко на брифинге, который транслировал украинский «5 канал».
Также он отметил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.
Ранее полиция заявила о розыске злоумышленников, напавших на трех работников фельдъегерской службы на центральном железнодорожном вокзале Киева и отобравших несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.