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14:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе проинспектировали подтопленные территории

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 29 апреля в Уфе состоялась рабочая поездка по городским территориям, подтопленным в результате половодья.

В поездке приняли участие представители администрации города, Горсовета и Управления гражданской защиты. В связи с невозможностью проезда к подтопленным территориям на наземном транспорте, рабочая группа воспользовалась водным транспортом.

О сложившейся паводковой обстановке доложил начальник Управления гражданской защиты Уфы Расим Абдуллин. По его словам, к 29 апреля река Белая поднялась до 649 сантиметров, река Уфа — до 600 сантиметров, река Дема — до 515 сантиметров.

Количество подтопленных участков в городе, по данным Управления гражданской защиты, увеличивается. Так, на Кооперативной поляне на текущий день подтоплено шесть домов и более 50 придомовых территорий. Остаются подтопленными дороги на базы отдыха Рочер и Солнечные пески, СНТ «Зеленый мыс», перелит участок дороги по улице М. Заречная и дорога, ведущая в поселок Козарез. На последнем участке глубина перелива составляет уже более метра, движение автотранспорта прекращено, проезд закрыт, перевозка населения осуществляется речным транспортом с паромной переправы Козарез до микрорайона Нижегородка.

В ходе поездки оценивалась обстановка, складывающаяся на подтопленных территориях, эффективность работы городских служб, ответственных за обеспечение безопасности горожан, проживающих в зонах подтопления. Также были выявлены потенциальные угрозы, в частности, несанкционированные свалки в непосредственной близости от воды. Особое внимание было уделено участкам береговой зоны, где происходит накопление мусора и топляка. Эти территории будут очищаться после спада воды.

Пик половодья в Башкортостане ожидается в ближайшие два-три дня. По предварительным прогнозам, уровень воды в реке Белой (в районе Монумента Дружбы) достигнет 700 сантиметров. С учётом этого, Управлению гражданской защиты Уфы были даны ряд поручений, связанных с обеспечением безопасности горожан, чьи дома расположены в зонах потенциального подтопления. В частности, все возможные угрозы, выявляемые в ходе круглосуточного мониторинга паводковой ситуации, должны доводиться до главы городской администрации.

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