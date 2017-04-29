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14:11 (мск), источник: Калининград.Ru

На ул. Менделеева в Калининграде внедорожник «Тойота» сбил двух подростков на переходе

На улице Менделеева внедорожник сбил двух подростков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в пятницу, 28 апреля, около 20:50. Водитель «Тойоты» допустил наезд на двух молодых людей, которые находились на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП получили телесные повреждения десятилетняя девочка и 15-летний юноша.

Кроме того, в этот день в 11:50 на улице Карамзина 43-летняя женщина на «Тойоте» не справилась с управлением, и её автомобиль вылетел в кювет. В аварии водитель получила травмы.

В 14:50 на улице 9 Апреля водитель «Рено» сбил 78-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Пенсионерку пришлось госпитализировать.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1 367 нарушений ПДД (из них: нарушение скоростного режима — 671, нарушение правил пешеходами — 46, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 29, нарушение правил перевозки детей — 23, использование мобильного телефона за рулём — 13, выезд на полосу встречного движения — 7, проезд на запрещающий сигнал светофора — 25, неуплата штрафа — 31, несоответствующая ГОСТу тонировка — 7 и другие). Задержаны десять нетрезвых водителей, в том числе один повторно.

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