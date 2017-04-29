В Челябинске 30 апреля прогнозируется ухудшение экологической обстановки

«С пяти утра до семи вечера 30 апреля в Челябинске в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — сообщает местный ЦГМС.

В региональном Управлении МЧС советуют южноуральцам по возможности не выходить из дома, употреблять как можно больше воды, на улицах носить маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.