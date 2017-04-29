В Челябинске 30 апреля прогнозируется ухудшение экологической обстановки
В Челябинске на 30 апреля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Челябинске на 30 апреля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С пяти утра до семи вечера 30 апреля в Челябинске в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — сообщает местный ЦГМС.
В региональном Управлении МЧС советуют южноуральцам по возможности не выходить из дома, употреблять как можно больше воды, на улицах носить маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо обратиться к врачу.
Управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.
Ночью, по информации синоптиков, в регионе ожидается плюс 2−7, на севере — до минус двух, возможны небольшие дожди, в горах — с мокрым снегом, днем в воскресенье, 30 апреля, плюс 9−14, на юге — до 17 градусов, ветер