В Сочи мошенники под видом налоговых инспекторов вымогают деньги у предпринимателей

«Думаю, это очень неприятно, когда ты едешь по каким-то делам в городе, а тебя останавливают сотрудники ГАИ вместе с судебными приставами и арестовывают автомобиль. Несколько сотен таких случаев в прошлом году было», — отметил он.

Другой фронт работы сотрудников ФНС — «серые» схемы ухода от уплаты налогов юридическими лицами. По словам Овечкина, оптимизация налогообложения, которую применяют некоторые предприниматели, граничит с нарушением Уголовного кодекса. Однако инструментарий налоговиков позволяет оперативно выявлять подобные схемы.

Кроме того, Сергей Овечкин рассказал о мошенниках, которые под видом налоговых инспекторов вымогают у предпринимателей деньги.