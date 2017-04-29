В Сочи мошенники под видом налоговых инспекторов вымогают деньги у предпринимателей

«Думаю, это очень неприятно, когда ты едешь по каким-то делам в городе, а тебя останавливают сотрудники ГАИ вместе с судебными приставами и арестовывают автомобиль. Несколько сотен таких случаев в прошлом году было», — отметил он.
Другой фронт работы сотрудников ФНС — «серые» схемы ухода от уплаты налогов юридическими лицами. По словам Овечкина, оптимизация налогообложения, которую применяют некоторые предприниматели, граничит с нарушением Уголовного кодекса. Однако инструментарий налоговиков позволяет оперативно выявлять подобные схемы.
Кроме того, Сергей Овечкин рассказал о мошенниках, которые под видом налоговых инспекторов вымогают у предпринимателей деньги.
«Представляясь должностными лицами налоговых органов, эти мошенники по телефону заказывают гостевые номера в гостиницах, звонят в санатории, заказывают номера, причем люксовые, требуют накрыть там столы. Используя отдельные элементы нейро-лингвистического программирования, они доводят до того, что люди теряют контроль над собой и начинают перечислять по Qiwi-автоматам наличные деньги на какие-то непонятные телефонные номера. Причем суммы — от нескольких десятков до сотен тысяч», — сообщил он.