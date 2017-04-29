Трое граждан, находившихся в федеральном розыске, задержаны в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящее время двое задержанных обязаны явкой, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде ареста.

В сообщении говорится, что сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду задержали мужчину 1982 года рождения, находившегося в федеральном розыске за дознанием. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также, сотрудниками уголовного розыска задержан 46-летний гражданин, находившийся в феде-ральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Задержанный обязан явкой.