Трое граждан, находившихся в федеральном розыске, задержаны в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 29 апреля.
Нижний Новгород. 29 апреля.
Как сообщает
В сообщении говорится, что сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду задержали мужчину 1982 года рождения, находившегося в федеральном розыске за дознанием. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также, сотрудниками уголовного розыска задержан 46-летний гражданин, находившийся в
Кроме того, в минувшие сутки сотрудниками ППСП отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду задержан мужчина 1985 года рождения, находившийся в федеральном розыске за