Очевидцы: в Березниках пьяный водитель-лихач задавил двух женщин-пешеходов

Как сообщают пользователи соцсетей, в полдень «Лада Самара» влетела в троллейбус рядом с остановкой «Дворец Ленина». После чего машину развернуло и она сбила насмерть двух женщин, переходивших дорогу.

По словам очевидцев, водитель «Лады» был пьян и гнал на скорости 100 км/час. И жертв могло быть больше, если бы не троллейбус, в который врезался автомобиль. Виновник ДТП находился один в автомобиле и остался жив, добавляют пользователи соцсетей.