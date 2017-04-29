Очевидцы: в Березниках пьяный водитель-лихач задавил двух женщин-пешеходов
Страшное ДТП произошло 29 апреля в центре Березников.
Страшное ДТП произошло 29 апреля в центре Березников.
Как сообщают пользователи соцсетей, в полдень «Лада Самара» влетела в троллейбус рядом с остановкой «Дворец Ленина». После чего машину развернуло и она сбила насмерть двух женщин, переходивших дорогу.
По словам очевидцев, водитель «Лады» был пьян и гнал на скорости 100 км/час. И жертв могло быть больше, если бы не троллейбус, в который врезался автомобиль. Виновник ДТП находился один в автомобиле и остался жив, добавляют пользователи соцсетей.