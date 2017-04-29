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15:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы: в Березниках пьяный водитель-лихач задавил двух женщин-пешеходов

Страшное ДТП произошло 29 апреля в центре Березников.

Как сообщают пользователи соцсетей, в полдень «Лада Самара» влетела в троллейбус рядом с остановкой «Дворец Ленина». После чего машину развернуло и она сбила насмерть двух женщин, переходивших дорогу.

По словам очевидцев, водитель «Лады» был пьян и гнал на скорости 100 км/час. И жертв могло быть больше, если бы не троллейбус, в который врезался автомобиль. Виновник ДТП находился один в автомобиле и остался жив, добавляют пользователи соцсетей.

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