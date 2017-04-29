Гражданин Молдовы расстался на границе с коллекцией холодного оружия
Гражданин Молдовы пытался ввезти на родину из Украины несколько единиц старинного холодного оружия.
Гражданин Молдовы пытался ввезти на родину из Украины несколько единиц старинного холодного оружия.
КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинное холодное оружие, однако эту попытку пресекли украинские пограничники.
Инцидент произошел в пункте пропуска «Бачевск». Пограничники при осмотре микроавтобуса «Фольксваген» молдавской регистрации обнаружили в картонной коробке коллекцию старинного холодного оружия, сообщают украинские СМИ.
Среди найденных предметов оказались палаш, штык к винтовке Мосина и
Все эти предметы были изъяты работниками таможни. На правонарушителя составлены административные материалы.