Гражданин Молдовы расстался на границе с коллекцией холодного оружия

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинное холодное оружие, однако эту попытку пресекли украинские пограничники.

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Инцидент произошел в пункте пропуска «Бачевск». Пограничники при осмотре микроавтобуса «Фольксваген» молдавской регистрации обнаружили в картонной коробке коллекцию старинного холодного оружия, сообщают украинские СМИ.

Среди найденных предметов оказались палаш, штык к винтовке Мосина и штык-нож, вероятно, к оружию иностранного производства.

Все эти предметы были изъяты работниками таможни. На правонарушителя составлены административные материалы.