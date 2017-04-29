Нянечка работала в детсаду с туберкулезом

У сотрудницы детского сада Челябинска выявили туберкулез. Его обнаружили на плановом осмотре, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Снимки флюорографии у пациентки вызвали беспокойство медиков. И не напрасно — повторная проверка подтвердила диагноз. Это инфекция, вызванная палочкой Коха. Она поражает легкие человека. Передается воздушно-капельным путем. То есть, находясь в детском саду, няня могла заразить малышей. Всех детей в срочном порядке уже обследовали врачи. А уполномоченный по правам ребенка приняла решение провести свою проверку. Инцидент на контроль взяли и депутаты гордумы.

«Дети сейчас находятся под наблюдением врачей. Под наблюдением управления образования. Дополнительно мы попросили провести беседы с родителями, чтобы они были более внимательными», — комментирует Александр Галкин, депутат Челябинской городской Думы.

Случай, конечно, нестандартный, говорят в детском саду. И уж точно — неприятный. Но вины сотрудницы здесь нет: она не знала о болезни.

«Администрация ДОУ не понимает, кто создал ажиотаж вокруг данной ситуации. Все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены. Основания для паники нет. Равно как и условий, которые бы нарушали права ребенка», — комментирует Жанна Сырникова, и.о. заведующей детского сада № 426.

Няня — на больничном. Паника вокруг этой истории спровоцировала новые проблемы со здоровьем. Женщина собирается в прокуратуру, считая внимание к своей персоне вмешательством в частную жизнь.