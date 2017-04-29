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15:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

23-летний аферист из Заинска хотел получить миллион, сообщив о ложных кражах

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Автограде полицейские завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Заинска, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и двух заведомо ложных доносах о преступлениях, сообщает пресс-служба УМВД России по Набережным Челнам.

По версии следствия, 22 ноября 2016 года заинец оформил договор страхования на принадлежавший ему автомобиль. По условиям соглашения в случае хищения машины страховая компания обязалась выплатить почти миллион рублей.

6 января 2017 года парень обратился в дежурную часть ГИБДД и сообщил, что его автомобиль угнали. По факту угона в челнинском отделе полиции «Электротехнический» было возбуждено уголовное дело по статье «Угон». 10 января обвиняемый обратился в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая и получением выплаты. Сотрудники уголовного розыска установили, что уже спустя шесть дней после заключения договора страхования автомобиля молодой человек продал свою машину в Санкт-Петербурге. Полицейские разыскали покупателей, которые рассказали, что купили автомобиль за 350 тысяч рублей, разобрали его на запчасти и продали их.

Когда обвиняемый узнал, что его афера раскрыта, он обратился в Следкоми и рассказал, что сотрудник уголовного розыска совершил в отношении него тяжкое преступление. Но и эта информация не подтвердилась.

Молодой человек признал свою вину. Материалы уголовного дела, возбужденного по статьям «Мошенничество в сфере страхования» и «Заведомо ложный донос» направлены в Набережночелнинский городской суд.

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