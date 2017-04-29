На Харьковщине дети отравились в детсаду

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пятеро 4-летних детей с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» попали в инфекционное отделение Изюмской городской больницы 26 апреля.

«Информация о происшествии поступила в дежурную часть областного управления полиции 28 апреля от Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Данный факт был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Изюмского отдела полиции», — говорится в сообщении.

По данным ГУ Госпродпотребслужбы, в результате проверки в детском саду были выявлены нарушения гигиенических требований законодательства Украины по обращению с продуктами питания.

Также установлено, что 25 апреля после болезни в садик вернулась одна из воспитанниц, у которой были обнаружены симптомы кишечного расстройства. Во второй половине дня девочку забрали родители. На следующий день аналогичные симптомы проявились у пятерых детей, которые были госпитализированы в больницу. Еще четырем воспитанникам родители оказывали медицинскую помощь самостоятельно.

Все дети — воспитанники одной группы, в других группах больных детей не выявлено. В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.