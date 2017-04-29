Назарбаев соболезнует Кыргызстану в связи с гибелью людей при сходе оползня

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи со сходом оползня на дома с людьми, сообщила пресс-служба Акорды.

«Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области. Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших», — говорится в сообщении пресс-службы.

В селе Аюу Узгенского района Кыргызской Республики оползень накрыл 11 домов, в которых остались 24 человека, девять из них — дети: шестеро школьного и трое дошкольного возраста. По предварительным данным МЧС КР, все они погибли.