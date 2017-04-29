В Самаре легковушка сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по пр. Кирова со стороны ул. Вольской в сторону ул. Свободы. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2008 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.