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16:59 (мск), источник: Volga News

В Самаре легковушка сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на пр. Кирова автомобиль сбил ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по пр. Кирова со стороны ул. Вольской в сторону ул. Свободы. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2008 года рождения, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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