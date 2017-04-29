ДТП в Черновицкой области: один человек погиб, трое травмированы

Вследствие ДТП в Хотинском районе Черновицкой обл. погиб один человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ НП в Черновицкой области.

«Авария произошла на автодороге в селе Недобоевцы Хотинского района. Двигаясь на легковом автомобиле “Мерседес” со стороны города Хотин, 35-летний черновчанин не справился с управлением и допустил столкновение с “ВАЗ-2101”, который ехал впереди», — говорится в сообщении. В результате инцидента 27-летний водитель «ВАЗ-2101» погиб на месте происшествия.

Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.

«В настоящее время полицейские выясняют подробности трагического столкновения», — добавили в полиции.

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