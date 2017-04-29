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17:17 (мск), источник: 112.ua

ДТП в Черновицкой области: один человек погиб, трое травмированы

Авария произошла на автодороге в селе Недобоевцы Хотинского района.

Источник: 112.ua

Вследствие ДТП в Хотинском районе Черновицкой обл. погиб один человек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ НП в Черновицкой области.

«Авария произошла на автодороге в селе Недобоевцы Хотинского района. Двигаясь на легковом автомобиле “Мерседес” со стороны города Хотин, 35-летний черновчанин не справился с управлением и допустил столкновение с “ВАЗ-2101”, который ехал впереди», — говорится в сообщении. В результате инцидента 27-летний водитель «ВАЗ-2101» погиб на месте происшествия.

Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.

«В настоящее время полицейские выясняют подробности трагического столкновения», — добавили в полиции.

Ранее в Киеве на пр. Ватутина произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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