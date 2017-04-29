Мошенник покупал у граждан автомобили в рассрочку и исчезал

Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали 55-летнего ранее судимого уроженца Добруша (Гомельская область), который мошенническим путем завладевал автомобилями граждан.

«В одном из случаев продавец разместил объявление о продаже машины “Пежо 605” на одном из автомобильных сайтов. Ему позвонил мужчина и сказал, что его устраивают условия, предложив приобрести машину в рассрочку. Продавец автомобиля согласился на эти условия, и, заключив договор займа, покупатель обязан был выплатить всю сумму за машину в течение 4 месяцев. Оформив необходимые документы и получив ключи, покупатель пропал и не отвечал на звонки. На данный момент известно, что от действий злоумышленника пострадали более 10 граждан по всей республике», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 (мошенничество) УК РБ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.