В Карагандинской области во время субботника нашли скелет мужчины

В Шахтинске Карагандинской области во время субботника на территории бывшего профилактория Центральной городской больницы обнаружили скелет мужчины, сообщает корреспондент NUR.KZ.

По предварительным данным, погибший пролежал под кучей старой листвы и бытового мусора продолжительное время.

Страшная находка шокировала жителей Шахтинска Карагандинской области. Очевидцы, убиравшие территорию, рассказали, что наткнулись на скелет случайно.

«Эта территория не принадлежит Центральной городской больнице, там расположены несколько учреждений, в том числе и больница. Это улица Казахстанская. Скелет лежал под большой кучей старых листьев и мусора. На нем была нормальная с виду одежда. Откопав его, также нашли какие-то бумаги. Позже нам сказали, что это выписка из истории болезни и документы погибшего. Там было написано Олег Ярин, 1975 года рождения», -рассказали очевидцы.

Также один из жителей Шахтинска поведал, что знал Олега Ярина. Правда, опознать его в найденном скелете он бы не смог.

«Олег ранее судимый. Отсидел, но последние годы вроде жил нормально. Какое-то время жил в церкви. У него есть родственники. Я не видел его уже давно. Не знаю, может, это и он», — сообщил знакомый мужчины, пожелавший остаться инкогнито.

В ДВД области по данному факту пояснили, что тело действительно найдено. Сейчас полицейские проводят все необходимые следственные действия. Назначена экспертиза.