Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Киев стягивает войска к границам Крыма
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
В России готовится к принятию важный закон для дачников
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14События недели в фотографиях
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
17:13 (мск), источник: Nur.kz

В Карагандинской области во время субботника нашли скелет мужчины

Он долгое время лежал под большой кучей старых листьев и мусора.

Источник: Nur.kz

В Шахтинске Карагандинской области во время субботника на территории бывшего профилактория Центральной городской больницы обнаружили скелет мужчины, сообщает корреспондент NUR.KZ.

По предварительным данным, погибший пролежал под кучей старой листвы и бытового мусора продолжительное время.

Страшная находка шокировала жителей Шахтинска Карагандинской области. Очевидцы, убиравшие территорию, рассказали, что наткнулись на скелет случайно.

«Эта территория не принадлежит Центральной городской больнице, там расположены несколько учреждений, в том числе и больница. Это улица Казахстанская. Скелет лежал под большой кучей старых листьев и мусора. На нем была нормальная с виду одежда. Откопав его, также нашли какие-то бумаги. Позже нам сказали, что это выписка из истории болезни и документы погибшего. Там было написано Олег Ярин, 1975 года рождения», -рассказали очевидцы.

Также один из жителей Шахтинска поведал, что знал Олега Ярина. Правда, опознать его в найденном скелете он бы не смог.

«Олег ранее судимый. Отсидел, но последние годы вроде жил нормально. Какое-то время жил в церкви. У него есть родственники. Я не видел его уже давно. Не знаю, может, это и он», — сообщил знакомый мужчины, пожелавший остаться инкогнито.

В ДВД области по данному факту пояснили, что тело действительно найдено. Сейчас полицейские проводят все необходимые следственные действия. Назначена экспертиза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маленькая алматинка заняла третье место в российском шоу "Голос" (фото, видео)
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Лавров заявил о готовности РФ взаимодействовать с коалицией США
МИД: планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД
Лидеры ЕС утвердили подход к переговорам с Британией по Brexit
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
МИД Германии возмутился «королевским» поведением семьи Трампа
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии перед ЧМ
Спорт
Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь