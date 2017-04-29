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17:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На юге Волгограда горел кинотеатр «Юбилейный»

29 апреля в Красноармейском районе Волгограда на площади 50 квадратных метров горела территория заброшенного кинотеатра «Юбилейный».

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов сообщил ВДТВ, что сигнал о возгорании поступил диспетчеру около 16:20.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что причиной пожара стало возгорание строительного мусора. К настоящему моменту горение ликвидировано.

Напомним, что в августе 2016 года на видеохостинге Youtube на канале «Волгоградсверху» было опубликовано видео того, как выглядит в настоящее время «Юбилейный» с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, здание представляет собой угрозу для волгоградцев, поскольку в любой момент могут произойти серьезные обрушения.

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