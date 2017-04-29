На юге Волгограда горел кинотеатр «Юбилейный»

Напомним, что в августе 2016 года на видеохостинге Youtube на канале «Волгоградсверху» было опубликовано видео того, как выглядит в настоящее время «Юбилейный» с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, здание представляет собой угрозу для волгоградцев, поскольку в любой момент могут произойти серьезные обрушения.