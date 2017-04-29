Очевидцы: в Воронеже из окна 10 этажа выпал мужчина
Мужчина выпал из окна десятого этажа дома № 223 на Ленинском проспекте около 11:00 субботы, 29 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе 112 со ссылкой на очевидцев.
Мужчина выпал из окна десятого этажа дома № 223 на Ленинском проспекте около 11:00 субботы, 29 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе 112 со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей, из окна выпал 56-летний горожанин. Очевидцы вызвали «скорую».
Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет обстоятельства случившегося.