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18:04 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе задержан заместитель начальника УБОП ДВД

Прокуратура Актюбинской области совместно с ДКНБ проводят досудебное производство в отношении сотрудников полиции по факту превышения должностных полномочий, передает региональный портал «Мой Город».

Источник: Newtimes.kz

Установлено, что замначальника вместе с сотрудниками вымогали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности лиц, которые осуществляли реализацию рыбной продукции, ограниченной в обороте.

По данным прокуроров, изъятую продукцию они реализовывали другим лицам. 26 апреля после получения 70 000 тенге управлением специальных прокуроров, совместно с ДКНБ Актюбинской области задержан заместитель начальника УБОП ДВД области А. Давлетов.

В тот же день Давлетов признан подозреваемым и водворен в изолятор временного содержания.

«Расследование по делу продолжается, материалы в отношении него направлены в суд для решения вопроса о санкционировании меры пресечения в виде ареста», — отметили в надзорном органе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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