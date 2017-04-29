В Актобе задержан заместитель начальника УБОП ДВД

Установлено, что замначальника вместе с сотрудниками вымогали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности лиц, которые осуществляли реализацию рыбной продукции, ограниченной в обороте.

По данным прокуроров, изъятую продукцию они реализовывали другим лицам. 26 апреля после получения 70 000 тенге управлением специальных прокуроров, совместно с ДКНБ Актюбинской области задержан заместитель начальника УБОП ДВД области А. Давлетов.

В тот же день Давлетов признан подозреваемым и водворен в изолятор временного содержания.

«Расследование по делу продолжается, материалы в отношении него направлены в суд для решения вопроса о санкционировании меры пресечения в виде ареста», — отметили в надзорном органе.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.