Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Киев стягивает войска к границам Крыма
Путин на заседании Совета безопасности высказался об Украине
Полина Гагарина родила второго ребенка
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
"Лицо, как железная маска": Губин рассказал о своей болезни
СМИ: Максакова дала отпор бывшей жене Вороненкова
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Возвращение христиан в Каракош
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
18:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Вспышка АЧС под Киевом: введен карантин

Согласно информации, в радиусе трех километров от очага заболевания установлена карантинная зона. Вывоз за территорию зоны продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов запрещен.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Мироновском районе Киевской области введен карантин из-за подозрения о вспышке африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, в связи с возникновением на свиноферме с. Потоки Мироновского района подозрения о заболевании африканской чумой свиней пяти взрослых животных, правоохранители начали принимать меры для предотвращения распространения заболевания.

В радиусе трех километров от очага заболевания установлена карантинная зона. Введено ограничение на движение транспортных средств, запрещен вывоз за территорию зоны продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов. Выставлены специальные посты.

Ранее пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщала, что в охотничьих угодьях в Одесской области Украины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тогда все – по-взрослому: разговор с Киевом по газу теперь другой
В Кремле прокомментировали данные о разговоре Путина и Порошенко
Лавров заявил о готовности РФ взаимодействовать с коалицией США
МИД: планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД
Ле Пен и занявший пятое место Дюпон-Эньян создали коалицию
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
МИД Германии возмутился «королевским» поведением семьи Трампа
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии перед ЧМ
Спорт
Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь