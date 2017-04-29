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18:56 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина смогла отбиться от уличного грабителя в Жодино

Поздно вечером жительница Жодино возвращалась из кафе и внезапно почувствовала удар по голове.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который пытался украсть сумку у 54-летней женщины, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Криминальная история произошла ночью в центре Жодино. Женщина возвращалась из кафе, когда незнакомец ударил ее по голове и попытался вырвать из рук сумочку.

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«Потерпевшая не растерялась и оказала обидчику сопротивление. Потасовку заметили прохожие, которые помогли задержать злоумышленника и вызвать милицию», — рассказали в УВД.

Сумочку, в которой находились мобильный телефон, деньги и прочее имущество, вернули владелице. Грабителем оказался 24-летний парень, который возвращался из игорного клуба. В заведении он потратил все свои деньги. Предполагается, что именно потеря финансов стала мотивом для совершения преступления.

Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ст.206 УК Беларуси («Покушение на грабеж»). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

«Известно, что подследственный работал отделочником на птицефабрике и неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — отметили в УВД.

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