На Москва-реке сел на мель теплоход
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Теплоход «Франц Лефорт» сел на мель около Новоспасского моста в Москве, эвакуированы 50 человек, 18 из которых дети, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Теплоход «Франц Лефорт» сел на мель около Новоспасского моста в Москве, эвакуированы 50 человек, 18 из которых дети, сообщили РИА Новости в
«В 17.00 оперативный дежурный ЦУКС сообщил, что около Новоспасского моста сел на мель теплоход “Франц Лефорт”, на борту которого находились люди, отдыхающие. К месту происшествия вышли спасатели Московской городской
Также он отметил, что эвакуацию проводили сотрудники полиции. «В настоящее время теплоход сняли с мели, он подошел к причалу», — добавил собеседник агентства.