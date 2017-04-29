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19:07 (мск), источник: РИА Новости

На Москва-реке сел на мель теплоход

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Теплоход «Франц Лефорт» сел на мель около Новоспасского моста в Москве, эвакуированы 50 человек, 18 из которых дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Источник: РИА Новости

«В 17.00 оперативный дежурный ЦУКС сообщил, что около Новоспасского моста сел на мель теплоход “Франц Лефорт”, на борту которого находились люди, отдыхающие. К месту происшествия вышли спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В 17.30 с борта теплохода на причал эвакуированы 50 человек, среди которых 18 детей», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что эвакуацию проводили сотрудники полиции. «В настоящее время теплоход сняли с мели, он подошел к причалу», — добавил собеседник агентства.

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