В 353 км от Алматы произошло землетрясение
29 апреля 2017 г. в 19 часов 41 минуту 43 секунды времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической
29 апреля 2017 г. в 19 часов 41 минуту 43 секунды времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической
Эпицентр землетрясения расположен в 353 км на
«Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.9», — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».