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20:27 (мск), источник: 112.ua

На Закарпатье кандидату в мэры Панину перед выборами сожгли авто

Полиция открыла уголовное производство.

Источник: 112.ua

На Закарпатье накануне выборов Владиславу Панину, кандидату на должность городского головы Печерынской объединенной общины Закарпатской области, сожгли автомобиль Mazda. Об этом сообщает Мукачево.нет.

Инцидент произошел около 2 часов ночи 29 апреля. Панин самостоятельно попытался потушить пожар, но огонь быстро перекинулся с заднего колеса на все авто, которое сгорело практически полностью.

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В полиции уточнили, что сообщение о пожаре они получили 29 апреля в 1:40 ночи. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК (умышленные поджоги). Автомобиль с места происшествия забрали для проведения экспертиз, — сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Закарпатской обл.

Владислав Панин является кандидатом на голову Перечинской городской объединенной территориальной общины от партии «Справедливость», где связывают поджог с выборами, которые пройдут уже в это воскресенье, 30 апреля.

Как сообщалось, в Волынской обл. депутату сельсовета подожгли автомобиль.

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