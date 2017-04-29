На Закарпатье кандидату в мэры Панину перед выборами сожгли авто

Инцидент произошел около 2 часов ночи 29 апреля. Панин самостоятельно попытался потушить пожар, но огонь быстро перекинулся с заднего колеса на все авто, которое сгорело практически полностью.

На Закарпатье накануне выборов Владиславу Панину, кандидату на должность городского головы Печерынской объединенной общины Закарпатской области, сожгли автомобиль Mazda. Об этом сообщает Мукачево.нет.

В полиции уточнили, что сообщение о пожаре они получили 29 апреля в 1:40 ночи. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК (умышленные поджоги). Автомобиль с места происшествия забрали для проведения экспертиз, — сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Закарпатской обл.

Владислав Панин является кандидатом на голову Перечинской городской объединенной территориальной общины от партии «Справедливость», где связывают поджог с выборами, которые пройдут уже в это воскресенье, 30 апреля.

Как сообщалось, в Волынской обл. депутату сельсовета подожгли автомобиль.