ОНТ: фигурантам дела о взятках в Минтрансе грозит до 15 лет

По данным телеканала, в соответствии с материалами уголовного дела, его фигуранты подозреваются в том, что торговали разрешениями на проезд фур за границей.

По подозрению в получении и дачи взяток задержаны ряд сотрудников системы транспортной инспекции, в том числе начальник Транспортной инспекции Минтранса и его заместитель. Как было отмечено в сюжете ОНТ, начальник инспекции Леонид Лемеш задержан с поличным в момент получения очередной взятки в размере 500 долларов и 110 евро.

Как отметил в эфире телеканала официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин, «с декабря прошлого года по апрель этого задокументировано 10 фактов получения Куцаевым (заместитель Лемеша — Sputnik) взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Возбуждено 10 уголовных дел». По его словам, некоторые из фигурантов дела помещены в СИЗО КГБ.

В сюжете также была озвучена «такса» за разрешение Транспортной инспекции — от 50 до 120 долларов. КГБ также установил посредников, которые предоставляли Лемешу и Куцаеву «клиентов».

Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям Уголовного кодекса — «Дача взятки». «Получение взятки», санкция которых предусматривает до 15 лет лишения свободы.