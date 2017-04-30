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11:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: на Каме с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). На Каме спасатели сняли с отколовшейся льдины пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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7
фотографий
7
фотографий

Напомним, 29 апреля в 17.31 на номер 112 поступило сообщение о том, что на Каме в Менделевском районе возле села Бизяки от берега оторвало льдину с пятью людьми, в том числе с женщиной и ребенком.

Размер льдины, по словам очевидцев, составлял примерно 300 на 1000 м. При этом она постоянно раскалывалась на более мелкие куски.

В 18.00 к месту происшествия прибыли спасатели ЗПСО № 6 и ОСВОД, местные жители. На воду были спущены три лодки, которые направились к рыбакам. Спасателям из-за сильного течения приходилось лавировать между более мелкими льдинами.

В 18.25 спасатели подошли ко льдине на лодке, рыбакам были переданы спасательные жилеты. К этому моменту льдина уменьшилась в размерах до 20 на 50 м.

В 18.35 одного рыбака эвакуировали на лодку «Казанка-5». В 18.40 все рыбаки были эвакуированы на лодки, которые направились к берегу.

Спасенные рыбаки оказались жителями Удмуртии. Это два брата 1964 и 1954 годов рождения, их сестра 1957 года рождения, ее муж 1956 года рождения и внук 2003 года рождения. Выяснилось, что они приехали в гости и решили порыбачить со льда, но льдина отошла от берегового припая.

Спасенные чувствуют себя удовлетворительно. Медицинская помощь понадобилась только мальчику. С предварительным диагнозом «переохлаждение» его отправили в Менделеевскую ЦРБ.

Всего к операции привлекалось 28 человек и десять единиц техники, в том числе три плавсредства. В частности, от МЧС России — девять человек и четыре единицы техники (два плавсредства).

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